رابيو يصطدم بإدارة سان جيرمان

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان بات قريبًا من مغادرة النادي الفرنسي ، وذلك بعد توتر العلاقة بين اللاعب وإدارة ناديه.

ووفقا لصحيفة " موندو ديفورتيفو" الإسبانية فإن العلاقة باتت متوترة بشكل كبير بين رابيو وبين المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أنتيرو هينريكي، وأصبح نادي العاصمة الفرنسية مقتنعًا بأن اللاعب سيغادر النادي قريبا".

وينتهي عقد اللاعب مع نادي العاصمة الفرنسية في نهاية الموسم الجاري (يونيو 2019)، وسيكون متاحًا للتفاوض مع أي فريق آخر في شهر يناير المقبل".

تألق رابيو مع باريس في الموسم الماضي، جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها برشلونة الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي.