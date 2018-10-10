في حضور رئيس جهورية تتارستان في روسيا الاتحادية، روستام مينيخانوف، والسفير الروسي بالقاهرة، سيرجي كيربيتشنكو، والكسي تيفانيان، مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، يزاح الستار عن تمثال نصفي للإكاديمي ورجل الدولة ورئيس وزراء روسيا السابق يفجيني بريماكوف، من صنع الفنان محمد ثابت في تمام السابعة مساء يوم الأحد المقبل، بمقر المركز الثقافي الروسي بالدقي، وذلك في إطار احتفالات المركز الثقافي الروسي بالذكرى الــ75 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

جدير بالذكر، أن «بريماكوف»، يُعد أحد مهندسي السياسة الخارجية السوفيتية، ثم الروسية لسنوات طويلة، كما أنه عمل في مصر التي أحبها لعدة سنوات وارتبط بالعديد من الأصدقاء المصريين، وكان له جولات مكوكية كممثل للسياسة الخارجية الروسية مع الزعماء العرب منهم السادات، والملك حسين، وصدام حسين، وياسر عرفات، وحافظ الأسد، والقذافي.

واصدر «بريماكوف»، كتابًا عن هذه المرحلة بعنوان "الكواليس السرية للشرق الأوسط" نشر فيه العديد من الوثائق والأسرار التي لم يسبق نشرها.

وكان «بريماكوف»، هو الذي نقل للرئيس عبد الناصر قرار الاتحاد السوفيتي، بالدعم اللامحدود لمصر بعد هزيمة 67، كما أنه تقلد العديد من المناصب من مراسل لجريدة البرافدا السوفيتية بالقاهرة، إلى نائب رئيس تحرير الجريدة، ثم مدير معهد الاقتصاد والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية، ثم رئيس المخابرات الروسية ووزير الخارجية، ونائب بالبرلمان إلى رئيس وزراء روسيا السابق.