العاهل السعودي يبحث مع وزير العدل المصري تبادل الخبرات القانونية بين البلدين

بحث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، مع وزير العدل المصري المستشار محمد حسام عبدالرحيم، الذي يزور المملكة، تبادل الخبرات القانونية بين وزارتي العدل في البلدين".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم، أن الملك سلمان استقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، وزير العدل المصري واستعرض معه "العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتعاون الثنائي بين المملكة ومصر في المجال العدلي وبخاصة إبرام برنامج تنفيذي بين وزارتي العدل في البلدين لتبادل الخبرات القانونية".

وقالت الوكالة الرسمية إن "وزير العدل المصر المستشار محمد حسام عبدالرحيم، نقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فيما أبدى الملك سلمان تحياته وتقديره للسيسي".