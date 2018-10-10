بابا الفاتيكان : الإجهاض «يشبه الاستعانة بقاتل مستأجر لحل مشكلة»

قال بابا الفاتيكان، فرنسيس الاول أمام حشد جماهيري في ميدان القديس بطرس اليوم الاربعاء إن النساء، اللاتي يخضعن للاجهاض هن مثل الاشخاص، الذين يستعينون بـ "قاتل مستأجر" لحل مشكلة.

وأضاف فرنسيس "كيف يمكن أن نقوم بعمل ينهي حياة بريئة ومسالمة في مهدها؟ كونوا متحضرين أو ببساطة آدميين؟".

وأنهى البابا قوله "أقول لكم: هل من الصواب أن تنهوا حياة إنسان لتسوية مشكلة؟. إن هذا الامر يماثل الاستعانة بقاتل مستأجر لحل مشكلة".

وعلى الرغم من أنه ينظر إليه على نطاق واسع بأنه أكثر ليبرالية عن أسلافه، لم يغير فرنسيس تعاليم الكنيسة حول تنظيم الاسرة.

وكان الزعيم الروحي للكاثوليك البالغ عددهم 1.3 مليار شخص في العالم قد قال في إبريل الماضي إن مساعدة الفقراء والمحرومين يتعين أن تكون بنفس القدر من الاهمية مثل محاربة الاجهاض.