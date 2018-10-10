الجيش الليبي: هشام عشماوي كان علاقة بإرهابين في أفغانستان وتركيا ومصر

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، إن الإرهابي المصري هشام عشماوي الذي ألقي القبض عليه الاثنين الماضي في مدينة درنة الليبية، كان على علاقة بإرهابيين في أفغانستان وتركيا ومصر، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وأعلن مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الاثنين الماضي، إلقاء القبض على الإرهابي هشام عشماوي الذي حوّل ولاءه من تنظيم «داعش» الإرهابي إلى تنظيم القاعدة، وجاري التحقيق معه من جهات الاختصاص الليبية، وذلك قبل تسليمه للجهات الأمنية بمصر.