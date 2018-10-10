إحالة يوسف والي و5 آخرين في قضية «فساد الزراعة» إلى الجنايات

قرر المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق المنتدب في قضايا فساد الأراضي بوزارة الزراعة، إحالة وزير الزراعة الأسبق يوسف والي و5 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم الاستيلاء على أراضي الدولة.

ووجه قاضي التحقيق إلى وزير الزراعة الأسبق تهمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بأسعار زهيدة بلغت من 50 إلى 100 جنيه للفدان الواحد بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي وما هي صلاحياته القانونية لإصدار مثل تلك القرارات، حيث قام بتخصيص أراضٍ زراعية لعدد من المواطنين أثناء توليه حقيبة وزارة الزراعة وقيام هؤلاء الأفراد بتغيير نشاط تلك الأراضي من زراعية إلى سكنية وإقامة منتجعات وفيلات وقصور عليها، دون أن يتخذ أي قرارات لوقف التعدي على الأراضي الزراعية.

وضمت قائمة المتهمين بجانب وزير الزراعة الأسبق، كلا من: السيد أمين علي، وحسين محمد أحمد العكرومى الموظفين بإدارة حماية الأراضي بالنوبارية سابقاً، وحسام مندور محمود ممثلاً عن جمعية التوفيق، وأشرف حسن فهمي إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء.

وكان المستشار صفاء الدين أباظة قد أصدر في شهر يونيو الماضي، قرارا بضبط وإحضار يوسف والي للتحقيق معه، وأرسل خطابا إلى مستشفى الزراعيين الذي يتلقى فيه "والي" العلاج للاستفسار عما إذا كان حالته الصحية تسمح باستجوابه وانتقاله إلى مقر وزارة العدل للتحقيق معه من عدمه.