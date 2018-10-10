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شوقي غريب: تشبيه أي لاعب في مصر بصلاح «ظلم»

الشروق
نشر فى : الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 5:06 م | آخر تحديث : الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 5:06 م

رفض شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي تشبيه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بأي لاعب مصري آخر

وقال غريب عبر برنامج "في التمانيات" بإذاعة "إنرجي :صلاح أصبح من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، لذا لا يمكن تشبيهه بأي لاعب أخر .

وأضاف: من الظلم أن نقول من هو خليفته في المنتخب الأوليمبي، فكل لاعب له شخصيته وأتمنى أن يصبح في مصر أكثر من لاعب على نفس الجماهيرية والمستوى الفني لصلاح .

في سياق آخر تطرق المدير الفني السابق للمنتخب الأول للحديث عن استبعاد ثنائي الأهلي أحمد فتحي ووليد سليمان من القائمة التي اختارها خافيير أجيري، مؤكدا: "المدرب المكسيكي صاحب الرؤية الفنية، ولا يجب أن يتدخل أحد في قراراته .


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