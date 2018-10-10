شوقي غريب: تشبيه أي لاعب في مصر بصلاح «ظلم»

رفض شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي تشبيه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بأي لاعب مصري آخر

وقال غريب عبر برنامج "في التمانيات" بإذاعة "إنرجي :صلاح أصبح من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، لذا لا يمكن تشبيهه بأي لاعب أخر .

وأضاف: من الظلم أن نقول من هو خليفته في المنتخب الأوليمبي، فكل لاعب له شخصيته وأتمنى أن يصبح في مصر أكثر من لاعب على نفس الجماهيرية والمستوى الفني لصلاح .

في سياق آخر تطرق المدير الفني السابق للمنتخب الأول للحديث عن استبعاد ثنائي الأهلي أحمد فتحي ووليد سليمان من القائمة التي اختارها خافيير أجيري، مؤكدا: "المدرب المكسيكي صاحب الرؤية الفنية، ولا يجب أن يتدخل أحد في قراراته .