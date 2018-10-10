الصحة العالمية: ضجيج توربينات الرياح مصدر محتمل لمشكلات صحية

ذكرت منظمة الصحة العالمية في مبادئ توجيهية جديدة لأوروبا اليوم الأربعاء أن مولدات طاقة الرياح (توربينات الرياح) يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية إذا ما كانت سببا في تعرض الأشخاص لمستويات عالية من الضجيج.

وكتبت المنظمة التابعة للأمم المتحدة ومقرّها جنيف في المبادئ التوجيهية التي وضعتها نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أنه لا يجب أن يتجاوز التعرّض لتوربينات الرياح 45 ديسيبل خلال اليوم.

وقالت سوزانا جاكاب، رئيسة منظمة الصحة العالمية في أوروبا، في بيان إن صانعي السياسة الأوروبيين يجب أن يلتزموا بالتوجيه.

وأضافت: "بخلاف كونها مصدر إزعاج ، فإن الضوضاء المفرطة (الناتجة عن التوربينات) هي من المخاطر الصحية - مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، على سبيل المثال".

وتوصي السلطات الألمانية في الوقت الحالي بألا يتجاوز الحد الأقصى للتعرض لضجيج التوربينات 55 ديسيبل خلال اليوم.

وبهذا تضاف توربينات الرياح إلى الطائرات والسكك الحديدية وحركة المرور على الطرق كمصادر خطر صحي محتملة.