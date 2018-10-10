خبير زراعي: تفعيل قرار منع نقل الدواجن في القاهرة والجيزة «مستحيل»

قال الخبير الزراعي الدكتور نادر نور الدين، إن قرار تفعيل القانون رقم 70 لعام 2009، الخاص بتنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، يحتاج إلى مراجعة جيدة، حيث إن 90% من مزارع الدواجن في مصر موجودة في محافظة القليوبية، وبما أن القاهرة مدينة سكنية ومؤسسية وليس لديها أراضِ زراعية ولا عنابر دواجن، فلابد أن تحصل عليها من المناطق القريبة في القليوبية والمنوفية.

وأضاف «نور الدين»، لـ«الشروق»، أنه يجب العمل على تحقيق وتوفير نمط استهلاك الغذاء في مصر، مشيرا إلى أن مواطني القاهرة والجيزة وغيرها من المدن تعودت على نمط استهلاك الدجاج الحية التي تُذبح أمامها ولا تطمئن أبدا للمُجمدة أو المستوردة، والتي لا تدري كيف ذُبحت وهل كانت مريضة أم سليمة قبل الذبح؟

وأشار إلى أن تغيير ثقافة الاستهلاك ليس بالعملية السهلة، لافتًا إلى أن تفعيل القرار يُعد «مستحيلاً»، مثلما حدث مع تفشي وتوطن إنفلونزا الطيور في مصر، وصاحب هذا التوطن رفض شعبي بتغيير نمط الاستهلاك وإصرار المواطنين على الفراخ الحية، بجانب رفض محلات الدواجن الاستجابة لقرارات الغلق، وأيضا رفض ربات البيوت خاصة في الريف الامتناع عن تربية الدواجن وباقي الطيور.

وأكد الخبير الزراعي أن القرار قد يخلق سوقا سوداء ويرفع أسعار الدواجن، وذلك لأن الباعة سيقولون عنها إنها مُهربة، كما أنه لا توجد مجازر كافية في القاهرة والجيزة لتوفير احتياجات ما يقرب من 20 مليون مواطن من الدواجن المذبوحة والطازجة.

وحذر «نور الدين»، المواطنين، من الإقبال الكثيف على شراء كميات كبيرة من الدواجن وحفظها بالثلاجات المنزلية، موضحًا أن الدواجن ينبغي أن تتعرض لتبريد مفاجئ فور الذبح ما بين 20 إلى 30 درجة مئوية، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يتحقق في الثلاجات المنزلية ولكن في التبريد النيتروجيني فقط.