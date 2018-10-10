اثنى عبدالناصر محمد المدير الفني لفريق طنطا، على اداء البرازيلي كينو مهاجم بيراميدز، وذلك بعد المستوى الذي ظهر به اللاعب خلال مباراة الفريقين بدور الـ32 من كأس مصر، متمنيًا أن ينضم إلى صفوف فريقه.

وتأهل بيراميدز إلى دور الـ16 من كأس مصر عقب الفوز على طنطا بنتيجة 3-2، أحرز كينو منهم هدفين. "تابع التفاصيل"

وقال في تصريحات عبر قناة "أون سبورت" :"أداء كينو مميز للغاية، اتمنى أن يأتي معي لنادي طنطا، فهو أفضل لاعب بالدوري وإمكانيته ليست فارقه عن لاعبي الدرجة الثانية فقط، بل عن جميع لاعبي الدوري الممتاز أيضًا".

وعن رقابة لاعبيه لكينو خلال المباراة قال: "لقد أستطاع الهروب من الرقابة اللصيقة من لاعبي طنطا، وشاهد الجميع ذلك خلال هدف بيراميدز الثاني".

ومن جانب أخر يرى عبدالناصر محمد، أن فريقه تعرض للظلم باحتساب ركلة جزاء عليه أمام بيراميدز، وأضاف: "كان من الممكن أن نحقق الانتصار، ولكن أهدر المهاجمين عدد من الفرص السهلة، وجاء رد كينو سريعًا".

وواصل: "الجميع قدم المطلوب منه، وأخبرت اللاعبين بين شوطي المباراة، أن نادي طنطا أعرق من بيراميدز، ولكن في الوقت الحالي فارق الإمكانيات بالتأكيد لصالح الخصم".