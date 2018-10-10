الباعة الجائلين يحتلون نفق «المحطة» بالزقازيق: «ملناش مكان تاني»

حالة من التخبط والتكدس المروري يشهدها نفق «المحطة» بمدينة الزقازيق، والذي أصبح أشبه بـ«سوق» للباعة الجائلين، والذين احتلوا النفق رغم كافة المحاولات والحملات التي تشنها مديرية الأمن على النفق.

«مفيش حاجة بتتغير»، قالها أحمد إبراهيم، موظف بقطاع التربية والتعليم بالزقازيق، موضحاً أن المرور من النفق يحتاج أكثر من ربع ساعة سيراً على الأقدام؛ نظراً للتكدس الذي يشهده من كثرة الباعة الجائلين، والذين لا تردعهم أية حملات أو قرارات.

وأضاف إبراهيم لـ«الشروق» أن كافة الحملات التي تشنها مديرية الأمن بالشرقية لا تردع الباعة الجائلين، قائلاً: «بيختفوا وقت الحملة ويرجعوا ببضاعتهم لمكانهم من تاني».

«ملناش مكان تان»، قالها أحد الباعة بالنفق، والذي فضل عدم ذكر اسمه، مشيراً إلى أنهم لا يملكون مكاناً آخر يعرضون فيه بضاعتهم، خاصة وأن «الزبون» اعتاد على تواجدهم بالنفق.

وطالب البائع، المسئولين، بتوفير أماكن بديلة لهم حال قرروا إخلاء النفق من الباعة، وأنهم لن يتأخروا عن أي شيء يفيد المحافظة طالما أنه ستكون هناك مراعاة لظروفهم المعيشية.

يأتي هذا في الوقت الذي يقوم فيه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بجولات صباحية ومسائية بمختلف شوارع مدينة الزقازيق، وذلك لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والاطمئنان على الحركة المرورية، إلا أن الجولات حتى الآن لم تتطرق إلى نفق المحطة من قريب أو بعيد.

كان محافظ الشرقية، تفقد ميدان المحطة، الأسبوع الماضي، وشدد على إلزام أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الرصيف.