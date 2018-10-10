«التخطيط»: تأجيل دراسة مقترحات تخفيض ساعات عمل موظفي الدولة

• «لبيب»: ميكنة جميع الخدمات الحكومية بنهاية يونيو 2019



قالت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إن اللجنة المختصة بدراسة مقترحات تخفيض ساعات عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، قررت إرجاء البت في الموضوع في الفترة الحالية حتى الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة به، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وأشارت «لبيب»، خلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، على قناة «dmc»، إلى أن اللجنة العليا للإصلاح الإداري المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، استعرضت أمس مع رئيس مجلس الوزراء نتائج أعمالها، كما تناول الاجتماع عدة موضوعات، مثل: مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتنمية القدرات للقيادات والإدارة الوسطى، وجائزة مصر للتميز الحكومي، ومشروع حصر العاملين بالجهاز الإداري.

وحول المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، لفتت «لبيب» إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقوم حاليا بإعداد قاعدة بيانات بحصر تعداد العاملين بالجهاز الإداري، والتي بدأت من أول أكتوبر، حيث يقوم موظفو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإدخال بيانات العاملين على أجهزة تابلت للقيام بعملية الحصر، وستنتهي هذه القاعدة بنهاية يناير 2019، مضيفة أن قاعدة بيانات الموظفين تتيح التواصل بين الحكومة والموظفين مستقبلا، فضلا عن تيسير عملية تبادل المعلومات ونقل بيانات العاملين بشكل أكثر دقة.

وكشفت عن أنه بنهاية يونيو 2019 ستكون جميع الخدمات المقدمة للمواطنين مميكنة بشكل كامل، مشيرة إلى أن خطة ميكنة الخدمات الحكومية تتم بشكل مرحلي، حيث هناك عدد من الخدمات سيتم الانتهاء من ميكنتها بنهاية ديسمبر 2018، فيما هناك محافظات تم الانتهاء بالفعل من ميكنتها بالكامل كمحافظات مدن القناة (الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس).

وأضافت «لبيب» أن وزارة التخطيط تتعاون مع كافة الجهات من أجل ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، مشيرة إلى التعاون مع المحليات في إنشاء المراكز التكنولوجية المتطورة في المحافظات المختلفة.