محمد ممدوح: «ولاد رزق 2» مشروعي الفني المقبل

كشف الفنان محمد ممدوح، عن أحدث أعماله الفنية التي ينوي تقديمها خلال الفترة المقبلة، قائلًا إن مشروعه الفني المقبل هو «ولاد رزق 2».

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء الأربعاء، أنه سيشارك في تقديم النسخة الثانية من الفيلم السينمائي «ولاد رزق»، مع المخرج طارق العريان.

وأضاف أن الفيلم سيشارك به كامل الطاقم الفني الخاص بالجزء الأول، ومنهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، معقبًا: «الجزء الأول عمل بلوفاية حلوة والجزء الثاني فيه بلوفاية أحلى».

وعُرض الجزء الأول من الفيلم السينمائي «ولاد رزق»، في 2015، واشترك في بطولته كل من، أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج وإنتاج طارق العريان.