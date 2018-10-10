رئيس المالديف السابق يطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة

قدّم عبد الله يمين، رئيس المالديف السابق والمرشح الخاسر في الانتخابات الأخيرة، اليوم الأربعاء، شكوى إلى الشرطة للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، والتي خسر فيها أمام منافسه مرشح المعارضة إبراهيم محمد صليح.

وقال "حزب المالديف التقدمي" الذي يتزعمه يمين - في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية - إن المحامين قدموا شكوى بشأن ما وصفه الحزب بـ "الادعاءات الخطيرة بحدوث تلاعب في التصويت، واحتيال، وسوء تصرف وفساد".

ولفت الحزب، إلى أنه يسعى للحصول على العدالة من المحكمة العليا والمحكمة الأعلى في البلاد، غير أن الحزب لم يحدد نوع التعويض الذي يرغب فيه.