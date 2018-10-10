محامون: اعتقال زعيمة المعارضة في بيرو

قال محامو زعيمة المعارضة في بيرو كيكو فوجيموري اليوم الأربعاء، إن السلطات اعتقلت موكلتهم لصلتها بتحقيق يتعلق بغسل الأموال.

وقالت جويليانا لوزا محامية كيكو لمحطة "كنال إن"، اليوم إن زعيمة حزب القوى الشعبية اليميني، اعتقلت بعد وصولها إلى مكتب المدعى العام.

وكان من المقرر استجوابها بشأن تمويل حملتها الرئاسية عام 2011.

وفقا للتقرير، فإنه سيتم احتجاز كيكو في البداية لمدة عشرة أيام، موضحة أنه إجراء جائر وتعسفي، لامبرر له.

ويأتى اعتقال كيكو فوجيموري بعد أسبوع من إلغاء المحكمة العليا فى بيرو عفوا ممنوحا لوالدها، رئيس البلاد السابق البيرتو فوجيموري، حيث من المقرر أن يقضي حاليا 15 عاما في السجن،وهي المدة المتبقية من عقوبة مدتها 25 عاما صدرت بحقه بعد إدانته بانتهاك حقوق الإنسان.