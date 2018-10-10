رئيس وزراء الصين يدعو «بكين» و«طوكيو» لبذل جهود مشتركة لتحسين العلاقات الثنائية

دعا رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء)، لي كه تشيانغ، اليوم الأربعاء، إلى بذل جهود مشتركة من الصين واليابان لتحسين العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الدولة الصيني، مع الوفد الياباني المشارك في الدورة الرابعة لاجتماع جمعية ريادة الأعمال الصينية اليابانية والحوار الحكومي رفيع المستوى بمشاركة رئيس الوزراء الياباني السابق "ياسو فوكودا"، وذلك بالعاصمة (بكين).

وقال «تشيانغ»، إن هذا العام يصادف الذكرى الأربعين لتوقيع معاهدة السلام والصداقة بين الصين واليابان، وإن الزخم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين تعزز بفضل الجهود المشتركة لبكين وطوكيو، معربًا عن أمله أن تلتزم الدولتان بالمباديء المتفق عليها في الوثائق السياسية الأربع لضمان التنمية المطردة والمستدامة للعلاقات الثنائية.

وحول التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، اعتبر «تشيانغ» أن هذا التعاون لا يعود بالنفع والفائدة على البلدين فقط، بل إنه يساعد أيضا على تنمية الاقتصاد والتجارة العالميين، خاصة وأن الصين واليابان اقتصادان رئيسان في العالم.

وأكد «تشيانغ» أهمية استفادة الجانبين من المزايا لدى كل جانب لتوسيع مجالات التعاون، لاسيما في التجارة، والاستثمار، والمالية، والابتكار، والتكنولوجيا الفائقة، والحماية المشتركة للتعددية ونظام التجارة الحرة.

وشدد «تشيانغ» على أن الصين ستواصل انفتاحها، مرحبًا في الوقت نفسه بالشركات اليابانية لزيادة استثماراتها في الصين ومواصلة القيام بدور إيجابي في تعزيز التعاون والتبادلات بين الصين واليابان.