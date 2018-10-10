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محامي القس الأمريكي برونسون يتوقع رفع الإقامة الجبرية عنه في تركيا

إسطنبول - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 11:12 م | آخر تحديث : الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 11:12 م

قال إسماعيل جيم هالافورت، محامي القس الأمريكي أندرو برونسون المحتجز في تركيا، إنه يتوقع أن يتم رفع الإقامة الجبرية عن موكله وإلغاء قرار منعه من السفر للخارج.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها هالافورت، اليوم الأربعاء، وتواصلت محاكمة برونسون يوم الجمعة الماضي في محافظة أزمير.

وأكد هالافورت أيضا صحة ما أوردته تقارير إعلامية تركية ذكرت أن ملف القضية أضيف إليه قبل أيام قليلة من استئناف المحاكمة، أقوال سرية جديدة لشاهدين تدين موكله.

كان برونسون صاحب الـ50 عاما، قد ألقي القبض عليه في 2016، وكانت محكمة تركية قد حولت الحبس الاحتياطي للقس إلى الوضع تحت الإقامة الجبرية في نهاية يوليو الماضي، وتتهم السلطات التركية برونسون بدعم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) المحظور وحركة الداعية فتح الله جولن، كما تتهمه بالتجسس.

يذكر أن الحكومة التركية تحمل جولن المقيم في الولايات المتحدة المسؤولية عن محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو 2016، ويطالب الادعاء العام بسجن برونسون لمدة تصل إلى 35 عاما.


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