«إليسا» تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية: «مناسبة لنتعلم نكون سعداء»

غردت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها بموقع "تويتر" في اليوم العالمي للصحة النفسية، لافتة إلى أنه ليس من العيب أن نلجأ لاستشارة طبيب نفسي إذا استدعى الأمر.

وعلقت «الفنانة»، على صفحتها قائلة: "الصحة النفسية مثل كل أنواع الصحة والعلاجات. مش عيب نقول إنو زعلانين أو بحاجة لحدا يساعدنا ويوقف حدنا. إذا حاسين بحاجة لطبيب نفسي ما تخجلوا أبدا. اليوم العالمي للصحة النفسية مناسبة لنتعلم نكون سعداء".

وكان أول الاحتفالات باليوم العالمي للصحة النفسية، فى عام 1992 بناء على مبادرة من الاتحاد العالمي للصحة النفسية، وهى منظمة دولية للصحة النفسية مع أعضاء وشركاء في أكثر من 150 بلدًا، وفي بعض البلدان يعتبر هذا اليوم جزء من عملية أكبر لأسبوع التوعية بمرض نفسي.