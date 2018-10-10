مجلس سورية الديمقراطية: المفاوضات مع الحكومة السورية لا تزال متعثرة

نفى "مجلس سورية الديمقراطية" عقد أي لقاء مع مسؤولين حكوميين في العاصمة دمشق يوم أمس.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس أمجد عثمان، في تصريح صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه :"أسباب تعثر الحوار والأطر الضيقة التي حددتها حكومة دمشق في عملية الحوار ما زالت قائمة، لذلك نعلن أن ما تناولته وسائل الإعلام من أنباء غير صحيحة".

وكانت تقارير إعلامية أشارت أمس إلى أن وفدا عن المجلس موجود في دمشق لاستئناف اللقاءات مع الحكومة السورية، وأنه سيلتقي شخصيات حكومية وأمنية بهدف بحث مستقبل مناطق شرق الفرات.

تجدر الإشارة إلى أن "مجلس سورية الديمقراطية" هو الذراع السياسية لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، التي يشكل المسلحون الأكراد أبرز مكوناتها. وكانت (قسد) قامت، بدعم من الولايات المتحدة، بتحرير العديد من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سورية.

ويسيطر المجلس على مناطق واسعة شمال وشرق سورية تقدر بنحو 27 % من مساحة سورية، وتشمل مناطق شرق الفرات في محافظة دير الزور وأغلب أراضي محافظتي الحسكة والرقة، إضافة إلى منطقتي منبج وعين العرب في ريف حلب الشرقي.

وأكد عثمان الالتزام بالحوار، موضحا :"إننا ملتزمون بموقفنا المبدئي المؤيد لأية عملية حوار من شأنها أن تنهي الأزمة السورية والوصول إلى صيغ وطنية عبر الحلول السياسية".

وسبق أن جرى في العاصمة السورية دمشق اجتماعان بين مجلس سورية الديمقراطية ومسؤولين حكوميين سوريين في نهاية شهر يوليو الماضي ومنتصف شهر أغسطس الماضيين.