قال النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إنه ينبغي أن يتم تخفيف الأعباء على المستثمرين في قطاع السياحة، وذلك من أجل النهوض مرة أخرى بهذا القطاع، إلى جانب إعادة منظومة التدريب مرة أخرى بأسرع وقت ممكن.

وأضاف، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الثلاثاء، أنه ينبغي على الدولة أن تبدأ في تخفيف الأعباء الضريبية على قطاع السياحة مثل الضريبة العقارية، موضحًا أن هناك تحركات من بعض أعضاء مجلس النواب، من أجل إعادة فتح قانون الضريبة العقارية، فيما يتعلق قطاع السياحة.

وأوضح أنه ينبغي الاهتمام بتنظيم قطاع السياحة وإعادة بناء البنية التحتية لهذا القطاع، قبل البدء في عملية الترويج له، مستطردًا أن هناك نهضة سياحية ليست سيئة في الفترة الحالية، تتمثل في الطلبات الخارجية على هذا القطاع.

وأشار إلى أهمية تحليل عناصر القطاع قبل البدء في تطويره، متابعًا: «لدينا فنادق توقفت، وهناك عمالة تسربت، إلى جانب الأعباء المالية التي أثقلت القطاع، إضافة إلى بعض القوانين التي يجب إعادة النظر فيها».