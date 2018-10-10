رسميًا - البلجيكي ليكنز مدربًا للنجم الساحلي

أعلن النجم الساحلي التونسي اليوم الأربعاء عن تعاقده مع المدرب البلجيكي جورج ليكنز ليتولى قيادة الفريق في الفترة المقبلة خلفا للتونسي شهاب الليلي.



وأوضح النادي ، في بيان له ، أنه توصل لفسخ العقد مع المدرب السابق بشكل ودي كما سيقدم مدربه الجديد خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.



ويأتي تغيير شهاب الليلي بعد خروج الفريق من دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي ما خلف موجة غضب بين جماهير الفريق.



ويسعى النجم لإحراز لقب الدوري التونسي هذا الموسم والاستمرار في المنافسة على لقب بطولة كأس "زايد" للأندية العربية.



وسبق للبلجيكي ليكنز صاحب الـ59 عاما أن أشرف على تدريب المنتخب التونسي بين عامي 2014 و2015 وقاده لدور الثمانية بكأس أمم أفريقيا 2015 لكنه خسر 1 / 2 أمام منتخب البلد المضيف غينيا الاستوائية.