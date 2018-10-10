موسكو: نأمل أن تتحسن العلاقات مع واشنطن في أقرب وقت ممكن

أعرب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا عن أمله في أن تتحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن في أقرب وقت ممكن.

وقال نيبينزيا - ردا على سؤال حول الموعد المحتمل الذي يمكن أن تتحسن العلاقات فيه بين موسكو وواشنطن حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء: "لا نفقد الأمل أبداً.. أعتقد أن هذا سيحدث يوما ما، أتمنى أن يحدث ذلك في حياتنا، كلما كان ذلك أقرب كان أفضل، وهذا هام ليس فقط بالنسبة للعلاقات الثنائية نفسها، ولكن للعالم بأسره".

يُذكر أن العلاقات الروسية الأمريكية تمر بحالة تقهقر وتسير من سيئ إلى أسوأ بسبب لجوء واشنطن إلى استخدام العقوبات الاقتصادية في علاقاتها الدولية، بما في ذلك مع روسيا التي ترفض التعامل معها بهذه الأساليب.