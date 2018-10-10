جلسة استماع جديدة لضحايا الأثداء الصناعية المعيبة في قضية «السيليكون المضروب»

منحت المحكمة العليا في فرنسا اليوم الأربعاء مجموعة من ضحايا عمليات زراعة الأثداء الصناعية المعيبة، جلسة استماع جديدة في قضيتهن ضد الشركة الألمانية التي أجازت عملية التصنيع.

وألغت محكمة النقض الحكم الصادر في عام 2015 من قبل محكمة الاستئناف في "إكس أون بروفانس"، والتي قضت بأن "تو يو اي في راينلاند" أوفت بالتزاماتها بموجب القانون الأوروبي.

وقامت الشركة الفرنسية "بولي امبلانت بروثيس"، المنحلة حاليا، بإجراء عمليات الزرع باستخدام سيليكون اصطناعي فاسد أرخص بدلا من السيليكون الطبي.

وتم اكتشاف الاحتيال خلال عمليات فحص قامت بها السلطات الفرنسية، التي أوصت جميع النساء اللائي خضعن لهذه العمليات بإزالة الأثداء الاصطناعية.

وفي حكم مبدئي عام 2013، قضت محكمة تجارية بمسؤولية شركة "تو يو اي في راينلاند"، التي منحت شهادة علامة السلامة الأوروبية للشركة ، وفرعها الفرنسي، عن ذلك.

وأمرت المحكمة الشركة بدفع 3000 يورو (3459 دولار) لتعويض أولي لما يقرب من 1700 مدعية.

في هذه الأثناء ، سُجن جان كلود ماس ، مؤسس "بولي امبلانت بروثيس" لمدة أربع سنوات في عام 2013 بسبب عمليات الزرع، حيث قضت المحاكم الجنائية الفرنسية، بأن الشركة الألمانية نفسها كانت ضحية لعملية الاحتيال.