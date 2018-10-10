الجزائر ترفض تصريحات الأمم المتحدة حول قضية المهاجرين

رفضت الجزائر، اليوم الأربعاء، "جملة وتفصيلًا" تصريحات المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان، حول حقوق المهاجرين، فيليب جونزاليس موراليس، مؤكدة على أنه "تجاوز حدود مهمته".

وذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن "الحكومة الجزائرية سجلت باستغراب محتوى المؤتمر الصحفي للسيد فيليب جونزاليس موراليس، المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان، حول حقوق المهاجرين عقب زيارته للنيجر".

وأكدت الوزارة في البيان، أن الحكومة الجزائرية "ترفض جملة وتفصيلاً تصريحات هذا الأخير (موراليس)، لافتة أنه "تجاوز حدود مهمته" و"صدّق ادعاءات الأشخاص الذين تم نقلهم إلى الحدود بسبب الإقامة غير الشرعية".