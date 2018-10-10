الأهلي في مهمة صعبة أمام الترسانة في ظل الغيابات

كارتيرون في ورطة .. غريب يوافق على الاستغناء عن دوليين " الأوليمبي ".. وكشري يسعى لتحقيق المفاجآة

دجلة يصطدم بالجونة المتحف. .. والمقاصة يستضيف أبو قير للأسمدة

تستكمل اليوم ، منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر ، بثلاث لقاءات ، حيث يلتقي الأهلي مع الترسانة في الخامسة مساءً باستاد السلام، وفي نفس التوقيت يستضيف وادي دجلة ، منافسه الجونة باستاد بتروسبورت، وفي الثامنة مساء يواجه مصر للمقاصة، فريق أبو قير للأسمدة بالجبل الأخضر .

فالأهلي ، يسعى لانطلاقة قوية أمام الترسانة المتحفز أيضا للتأهل للدور المقبل ، ويأمل الأهلي في التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ الموسم الماضي ، وكان آخر لقب حققه الفريق الأحمر موسم 2016/2017 بالفوز علي المصري 1/2.

ويواجه الأهلى أزمة كبيرة قبل مواجهة الترسانة ، فبخلاف الأزمة النفسية التي تركتها الخسارة الأخيرة من الاتحاد السكندري برباعية مقابل 3 أهداف في الدوري، وتعد أولي الأزمات غياب عدد كبير من أبرز نجومه، بسبب انضمام بعضهم للمنتخب الوطنى الأول والأولمبي، بالإضافة لانضمام عدد من المحترفين لمنتخبات بلادهم، فضلاً عن تعرض آخرين للإصابة.

ويعاني الأهلى أمام الترسانة من غياب أكثر من فريق بالكامل، فى ظل الاستدعاء الدولى لـ 6 لاعبين، وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف ومروان محسن وصلاح محسن والمغربي وليد أزارو و المالي ساليف كوليبالي، بالإضافة لكتيبة اللاعبين المصابين، وأبرزهم علي معلول ومحمد نجيب وسعد سمير وأحمد فتحي وميدو جابر، بالإضافة إلى لاعبي المنتخب الأولمبي كريم نيدفيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار، الذي وافق شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على انضمام بعضهم لمباراة الترسانة .

وبالتالي جاءت الغيابات ، لتضع الجهاز الفني للفريق في ورطة حقيقية ، بعدما انضم باسم علي لقائمة الإصابات وتم استبعاده من المباراة ، خاصة وأنه الظهير الأيمن الثالث ، بعد أحمد فتحي المصاب ومحمد هاني المتواجد مع المنتخب الوطني .

ويخشى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي ، من تأثير الغيابات على أداء الفريق وبالتالي الخروج مبكرًا من دور الـ32 ، خاصة وأن الخسارة ستؤثر على اللاعبين قبل السفر إلى الجزائر، لمواجهة وفاق سطيف 23 أكتوبر الجاري في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا .

ودافع محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق عن الهولندي مايكل ليندمان، مدرب الأحمال مُشيرًا إلى أن كثرة الإصابات بسبب ضغط المباريات.

وقال يوسف: "سبب كثرة الإصابات يأتي من ضغط المباريات، وتحميل مايكل ليندمان المسئولية والحديث عن زيادة الأحمال أمر خاطئ تمامًا".

وأضاف محمد يوسف قائلًا: "الإصابات موجودة في كل موسم، لكنها زادت هذا الموسم بسبب ظروفنا في ضغط المباريات، ولعب لقاءات متتالية في غضون أيام قليلة" .

ويعتمد الأهلي، على التاريخ، خاصة وأنه توج بلقب كأس مصر أكثر من مرة، عندما يتخطي عقبة الترسانة في دور الـ32 للبطولة، حيث تقابل مع الشواكيش 16 مرة في كأس مصر، حقق الأهلي الفوز في 14، بينما حقق الترسانة الفوز في مباراتين.

في المقابل، يبحث الترسانة بقيادة أحمد كشري، عن المفاجأة وإقصاء الأهلي من البطولة، في ظل العروض الجيدة التي يقدمها مع الفريق في القسم الثاني، حيث خاض مع الشواكيش 6 مباريات، حقق الفوز في ثلاثة وتعادل مباراتين وخسر أمام الشمس، ويحتل المركز الرابع برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن القناة المتصدر .

وفي بتروسبورت، يسعى وادي دجلة، للثأر من خسارته أمام الجونة في الدوري، والفوز عليه والتأهل لدور الـ16، معتمدًا على تحسن النتائج تدريجيًا وتخطيه المركز الأخير والتقدم خطوة نحو المركز السادس عشر، ويعتمد اليوناني جونيس، على جهود السنغالي إبراهيما نداي في الفوز والتأهل أمام الجونة، الحصان الأسود للدوري حتى الأن، والذي يقدم أفضل مستوى له تحت القيادة الفنية لهشام زكريا، واحتلال المركز السابع برصيد 13 نقطة، ويعتمد الفريق العائد للممتاز، على جهود أحمد عيد عبد الملك ومعه النيجيري شيكاتارا، في الوقت الذي يفتقد جهود الثنائي محمد ناجي جدو ومحمود الشبراوي للإصابة .

وفي الجبل الأخضر، يسعى المقاصة لتصحيح الأوضاع ، والفوز علي أبو قير للأسمدة ، للتأهل لدور الـ16 ، ويعتمد طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة، علي عناصر الخبرة في تخطي الفريق الذي يشارك في القسم الثاني .