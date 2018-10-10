قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الأزمة التي لاقاها بعض المزارعين في تسويق محصول القطن هذا العام، غير سنوية، حيث إنها لم تكن موجودة العام الماضي.

وأضاف متحدث «الزراعة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تتابع عن كثب تلك المشكلة وتتواصل بشكل مستمر مع وزير قطاع الأعمال ورئيس الوزراء للوصول إلى حل يرضي المزارعين.

وأكد أنه سيحل هذه الأزمة خلال ساعات بحد أقصى 24 ساعة، موضحًا أن مشكلة الفلاحين لا تتعلق بأسعار القطن، فهي معلنة قبل البدء في الزراعة، إنما الأزمة الحقيقية في تكدس المحصول، الذي كان مفترضًا توريده حتى يحصلوا على مستحقاتهم، وهذه المشكلة سيحلها سريعًا.