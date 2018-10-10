مقتل 5 وإصابة 30 جراء خروج قطار عن مساره في الهند

قال مسؤولون في الشرطة الهندية إن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون على الأقل عندما خرج قطار عن مساره في ولاية أوتار براديش بشمال البلاد اليوم الأربعاء.

وأوضح ضابط الشرطة أناند كومار أن خمس عربات في القطار السريع "نيو فاراكا" خرجت عن القضبان قرب مدينة رايباريلي بعد الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي "00:30 بتوقيت جرينتش".

وكان القطار في طريقه إلى عاصمة الولاية لكناو.

وقال كومار: "تم نقل خمسة ركاب قتلى إلى المستشفيات القريبة، هناك أفراد من القوة الوطنية للسيطرة على الكوارث والشرطة في الموقع، ويقومون بعمليات لإنقاذ الركاب المحاصرين في العربات"، موضحا أن سبب خروج القطار عن القضبان لم يعرف على الفور.

وتعد حوادث القطارات شائعة في شبكة السكك الحديدية في الهند، والتي تعد من بين أكبر شبكات السكك الحديدية في العالم.

ولقى أكثر من 25 ألف شخص حتفهم في حوادث السكك الحديدية في الهند منذ عام 2010، وفقاً للمكتب الوطني لسجلات الجريمة.