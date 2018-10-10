غريب: أجيري اكتسح النيجر بخطتي

ألمح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي إلى دوره في فوز المنتخب الأول على النيجر بسداسية في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون .

وقال غريب عبر برنامج "في التمانيات" بإذاعة "إنرجي": أتواصل دائما مع جهاز المنتخب الأول، وعقد أكثر من جلسة مع خافيير أجيري والمدرب العام هاني رمزي، وتقدمت بتقرير عن اللاعبين الموجودين في المنتخب الأوليمبي .

وأضاف: كما أوضحت طريقة لعبي وهي 3-1-3-3، فهي خطة جديدة على الكرة المصرية، ونالت إعجاب أجيري بشكل كبير، لذا قرر تطبيقها في مباراة النيجر بالاعتماد على 3 مدافعين مع منح الحرية لطرفي الملعب .

وأشار شوقي غريب إلى أنه يواجه أزمة نقص عددي في صفوف المنتخب الأوليمبي بالمعسكر الحالي، لذا يكتفي اللاعبون بأداء تدريبات بدنية فقط .

وأوضح: وافقت بالاتفاق مع الأجهزة الفنية للأندية على مشاركة لاعبي المنتخب الأوليمبي خلال منافسات كأس مصر لزيادة الاحتكاك، فأغلب لاعبي المنتخب هم نجوم أنديتهم، مثل طاهر محمد في المقاولون وناصر منسي في بيراميدز .

واختتم غريب تصريحاته: حتى الآن لم نستطع إجراء أي تدريب بسبب النقص الكبير في اللاعبين، ونكتفي بالتدريبات البدنية فقط، حتى نهاية منافسات كأس مصر.

ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي وديًا مع منتخب الإمارات يومي 12 و 15 أكتوبر الجاري