«الرقابة المالية» تشارك في أنشطة أسبوع المستثمر العالمي

ورشة عمل عن التخصيم كأداة تمويلية بالتعاون مع «FCI»



شاركت هيئة الرقابة المالية، فى أنشطة أسبوع المستثمر العالمي 2018، للمرة الثانية علي التوالي، والذى تطلقه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الأيوسكو»، بعد أن حققت المبادرة نتائج إيجابية فى تعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهم فى العام الماضي، بحسب المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم.

ويتضمن أسبوع المستثمر العالمي لعام 2018 العديد من الأنشطة التى يقوم بها أعضاء منظمة الأيوسكو فى أكثر من 80 بلداً، بمجموعة متنوعة من الأنشطة لزيادة الوعي، بتعليم المستثمرين وحمايتهم متمثلة فى إطلاق وسائل تواصل وخدمات تركز على المستثمرين، وتعزيز أنشطة المسابقات للتوعية بمبادرات ثقافة المستثمرين وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات.

ووفقاً للنشار، تعد منظمة الأيسكو الأهم عالمياً فى وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير، التى تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، حيث تشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية فى العالم، يمثلها نحو 120 هيئة رقابة وإشراف إضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية.

يذكر أن مصر من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تتبناها «الأيوسكو»، والتي تعد بمثابة إطار للتعاون الدولي فى مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية، وانتخبت مصر لأول مرة لعضوية مجلس الإدارة المنظمة للدورة 2014 – 2016، ثم أعيد انتخابها فى شهر مايو 2017 لدورة جديدة، وفى شهر مايو 2018 تم انتخاب مصر لعضوية مجلس إدارة المنظمة للدورة 2018 – 2020 وكانت هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تحتفظ بها الهيئة بمقعدها في مجلس إدارة المنظمة.

وفى سياق متصل عقد معهد الخدمات المالية، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل تدريبية عن التخصيم كأداة تمويلية للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جمعية التخصيم الدولية «FCI»، بحضور العديد من العاملين بشركات التخصيم والتأجير التمويلى والتمويل العقارى والبنوك من مختلف المستويات من الإدارة العليا والوسطى.

وألقت الورشة الضوء على قانون التخصيم المصرى الجديد رقم 176 لسنة 2018 والصادر بمنتصف أغسطس الماضى، وكذلك العديد من القرارات التى أصدرتها هيئة الرقابة المالية على تلك الصناعة الهامة، فى ضوء سعي الهيئة الطموح إلى زيادة حجم نشاط التخصيم كأداة تمويلية غير مصرفية، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يعود على الاقتصاد المصري بمزيد من النمو.

وأكدت الدكتورة شهيناز رشاد المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية أن تلك الفعالية تمثل إحدى ثمار اتفاقية التعاون المشترك بين جمعية التخصيم الدولية ومعهد الخدمات المالية، بخصوص تدريب الكوادر بالقطاع وتأهيلها للترخيص من خلال نظام ساعات التدريب المعتمدة «CPDs»، والتى تشمل 3 مستويات Foundations Level - Advanced Level- Intermediate Level، لتتماشى مع التدرج الوظيفى المطبق بتلك الشركات.