محكمة بلغارية ترفض تسليم ألماني من اصل تركي لأنقرة

أعلنت محكمة في مدينة فارنا البلغارية، اليوم الأربعاء، أنها رفضت طلبًا من السلطات التركية؛ لتسلم ألماني يدعى (محمد.ي) مقبوض عليه في بلغاريا.

وكان (محمد.ي)، قد ولد في تركيا لكنه يحمل الجنسية الألمانية، وقالت المحكمة البلغارية في حيثيات قرارها، إنها رفضت تسليم الألماني التركي الأصل لأنه أُدين من محكمة خاصة في تركيا، مشيرة إلى أن السلطات التركية تبحث عن الرجل لأسباب سياسية.

يذكر أن بلغاريا، لبت طلبات التسليم التي كانت تركيا قدمتها لها في الماضي.

وأضافت المحكمة، أن الرجل غير مسموح له بمغادرة البلاد لمدة سبعة أيام أخرى، حتى تنتهي المهلة المتاحة للاستئناف على قرارها.

كان الرجل/44 عاما/، قد أُلقي القبض عليه في مطار فارنا عند قدومه من مدينة دوسلدورف في الثاني من سبتمبر الماضي، وفرضت السلطات البلغارية عليه الإقامة الجبرية في الفندق الذي حجز لديه للإقامة فيه أثناء عطلته.