مدرب بيراميدز عن رحيل كينو : إشاعات

أكد الأرجنتيني ريكاردو لافولبي المدير الفني لفريق بيراميدز، أن رحيل نجم الفريق البرازيلي كينو، مجرد شائعات يتم ترديدها.

وقال لافولبي في تصريحات عبر قناة اون سبورت:" نتواصل مع اللاعبين بشكل دائم حول العروض المقدمة لهم ، لدينا لاعبين كبار وستصل لهم عروض بالتأكيد مثل محمد مجدي أفشة، وردريجينيو ولاعبين أخرين بالفريق".

وأضاف: "ليس من السهل تشكيل فريق في وقت قصير مثلما فعلنا، بيراميدز تعاقد مع 17 لاعب جديد من أجل الإضافة للفريق، ومازلنا في فترة التجانس بين الجميع".

وتطرق لافولبي للحديث عن منافسي بيراميدز بالدوري وقال: "الفرق في الوقت الحالي تفكر في المكسب ليس على الأهلي والزمالك فقط ولكن على بيراميدز ايضًا، وفرحة لاعبي أي منافس خلال تسجيلهم هدف في مرمنا دليل على قوة نادينا".