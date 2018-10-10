تظل الحالة الصحية للرؤساء والملوك مثار للجدل؛ لما يترتب عليها من تحولات سياسية واقتصادية، خاصة في البلاد التي تفتقد الديمقراطية في انتقال السلطة، أو التي تعتمد على التوريث في تنصيب رؤسائها أو ملوكها.

أمس الثلاثاء، وبعد انتشار معلومات عن إصابة الرئيس الفلبيني بالسرطان، نفى رودريغو دوتيرتي بنفسه تلك الإشاعات.

وفي التقرير التالي تستعرض «الشروق» أبرز الرؤساء الذين أصيبوا بمرض السرطان بالفعل:

• الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر

عانى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر من مرض سرطان الجلد المسمى بـ«ميلانوما»، وهو نوع من السرطان يصيب الجلد نتيجة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وانتشر المرض في جزء من المخ.

وخضع كارتر للعلاج الإشعاعي المركز على المخ، وتم علاجه وأصبح يمارس حياته بشكل طبيعي، ولكن بعد إجراءه لجراحة بالكبد، أظهرت النتائج انتشار المرض مرة أخرى في أجزاء أخرى في الجسد.

• ملك الأردن السابق الحسين بن طلال:

لم يفلت ملك الأردن السابق الحسين ابن طلال من الإصابة بمرض السرطان، فقد أصيب به في الجهاز البولي في عام 1992، ورغم تلقيه العلاج لم يتعاف منه واشتد عليه المرض إلى أن توفي بعد إصابته بالمرض بـ7 أعوام في 1999، عن عمر يناهز 64 عامًا.

• الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد:

عاني الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد من عدة أمراض منها السكري والفشل الكلوي، وأخطرهم إصابته بنوع نادر من سرطان الدم، مما اضطره لتعيين 3 نواب له، وتوفي في العاشر من يونيو عام 2000.

• رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت:

أعلن بنفسه في إحدى المؤتمرات الصحفية عن إصابته بمرض السرطان، وأنه سيضطر للخضوع لعملية جراحية في أحد المستشفيات الإسرائيلية، بعد أن أصيب أولمرت بسرطان البروستاتا، في عام 2007.

• الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة:

خضع الرئيس الجزائري للعلاج في إحدى المستشفيات بباريس، واستمر علاجه هناك لأكثر من أسبوع، قبل أن يتعرض في 2013 لجلطة دماغية، نتيجة مضاعفات إصابته بمرض سرطان المعدة.

• رئيس الوزراء الهندي الراحل تشاندرا شيخار:

أخفى رئيس الوزراء الهندي تشادرا شيخار خبر إصابته بمرض السرطان، على الرغم من أنه عانى من أورام متعددة في خلايا النخاع الشوكي، قبل أن يتوفي عام 2007 عن عمريناهز 80 عاماً.

• الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو شافيز:

أصيب الرئيس الراحل الفنزويلي هوجو شافيز بالسرطان بمنطقة الحوض في يونيو 2011، وأجرى أكثر من عملية جراحية، وبعد العملية الرابعة التي أجراها في كوبا، طمأن الأطباء الرئيس الفنزويلي بأن وضعه الصحي أصبح في تحسن بعد تكثيف العلاج الكيماوي.

وفي ديسمبر أعلن الرئيس بنفسه أن السرطان عاوده وأنه سيخضع لعملية جراحية في هافانا، وتوفي في مارس عام 2013 إثر مضاعفات إصابته بالسرطان.

• الرئيس السوداني عمر البشير:

في أغسطس عام 2012، أجري الرئيس البشير عملية لاستئصال عينة من ورم في حنجرته بالدوحة بواسطة منظار الحنجرة ، وتمت إزالة الورم لتلافي حدوث اختناق أو صعوبة في البلع، وأخذت عينة منه للفحص، قبل أن يعلن شقيقه عبدالله حسن البشير، أن نتيجة العينة «ورم حميد».

• الرئيس الفرنسي الراحل جورج بومبيدو:

كان يعاني الرئيس الفرنسي الأسبق جورج بومبيدو، من تضخم في الكبد والطحال والغدد الليمفاوية، ليس ذلك فقط، فقد أصيب أيضاً بسرطان الدم، مما سبب له مضاعفات خطيرة أدت إلى وفاته في أبريل عام 1974.