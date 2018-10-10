ترامب يطالب السعودية مجددا بأموال مقابل حمايتها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب ألقاه أمام حشد بولاية آيوا الأمريكية، اليوم الاربعاء، إن إيران كانت ستسيطر على الشرق الأوسط في غضون 12 دقيقة قبل أن يتسلم الرئاسة، غير أنها تكافح للبقاء الآن.

وأشار ترامب، للمرة الرابعة على التوالي، إلى أن على المملكة العربية السعودية أن تدفع المال مقابل حماية أمريكا لها، قائلا: "إن كنا سنحميك يجب أن تدفع"، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، صرح في مقابلة مع شبكة "بلومبرج" الأمريكية، الجمعة الماضية بأن المملكة كانت موجودة قبل الولايات المتحدة بأكثر من 30 عاما.

وقلل ولي العهد السعودي من شأن تصريحات ترامب بشأن عدم قدرة السعودية على الصمود بدون الولايات المتحدة.

وقال: "إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قد عملت ضد أغلب الأجندة السعودية، ورغم ذلك نجحت المملكة في حماية مصالحها".

وأكد ولي العهد السعودي أن المملكة لن تدفع شيئا مقابل أمنها، موضحا في الوقت ذاته أن بلاده تربطها علاقات عمل مميزة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أن المملكة تشتري الأسلحة من الولايات المتحدة، ولا تأخذها بالمجان.