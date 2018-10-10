علق الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، قائلًا إن هذه القمة تشير إلى نمو تدريجي لمنطقة اهتمام مشترك بين الدول الثلاثة في شرق البحر المتوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن ما عزز من العلاقات المصرية في هذه المنطقة هو ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، إلى جانب الاكتشافات الكبيرة للغاز في المنطقة.

وأشار كذلك إلى تنويه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى ضرورة الاهتمام بالأمن الإقليمي لهذه المنطقة، مستطردًا أن الأزمات التي تعج بها هذه المنطقة، في سوريا، ولبنان، وتركيا، تشكل تحديات مختلفة، والمدخل الرئيسي لحلها هو التعاون بين مصر وقبرص واليونان.

وأوضح أن هذا التعاون ينمو بشكل تدريجي، يقوم على أسس اقتصادية، ويخلق شخصيته من الحوار الدائر بين الدول الثلاثة، مشيرًا إلى الأزمات الاقتصادية التي مرت بها اليونان، لذلك فهي تريد خلق نوع من التنوع في علاقاتها خارج الاتحاد الأوروبي.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، في جولتها السادسة، والتي عقدت في جزيرة كريت اليونانية.