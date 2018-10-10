بث مباشر - الأهلي 0 × 1 الترسانة

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تقدم «الشروق» تغطية لحظة بلحظة لمباراة الأهلى والترسانة، والتي تجمعهما الآن على ملعب "بتروسبورت" ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر

ويضم تشكيل الأهلي..

حراسة المرمى.. علي لطفي.

الدفاع.. صبري رحيل، أحمد علاء، محمود الجزار، أكرم توفيق.

الوسط.. هشام محمد، مؤمن زكريا، محمد شريف، أحمد حمدي، كريم نيدفيد.

الهجوم.. أحمد ياسر ريان.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من شريف إكرامي، محمد عبد المنعم، عمرو السولية، إسلام محارب، ناصر ماهر، أحمد الشيخ وأحمد حمودي.

فيما جاء تشكيل الترسانة:

عمرو خليل - طارق يحيى - محمد رجب - أحمد هشام – عماد حلمي - محمد فوزي - هشام رجب – إبراهيم منصور - عمر طارق - رضا سيد – إيهاب فؤاد.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيلاقي نادي بيراميدز في دور الـ16 من الكأس، بعد تاهله بالأمس على حساب طنطا بالفوز بنتيجة 3-2.

هشام رجب يسجل الهدف الأول للشواكيش في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.

* الدقيقة 23 كرة خطيرة للترسانة من ركلة حرة.

* مؤمن زكريا يهدر فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 28.