الولايات المتحدة تطالب السعودية بمزيد من المعلومات عن خاشقجي

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة طلبت مزيدا من المعلومات عن الصحفي السعودي المفقود، جمال خاشقجي، في سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع كبار المسئولين السعوديين.

وقال بيان للمكتب الصحفي للبيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون، وكبير المستشارين جاريد كوشنر، تحدثا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء عن خاشقجي.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصل هاتفيا بولي العهد السعودي ليكرر طلب الولايات المتحدة للحصول على معلومات.

وتابع البيان "في كلا الاتصالين طلب المسئولون الأمريكيون مزيدا من التفاصيل، وأن تتسم الحكومة السعودية بالشفافية في عملية التحقيق."

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع قيادي سعودي بارز حول اختفاء خاشقجي.

ولم يفصح ترامب عن اسم المسؤول السعودي، لكنه قال إن زوجة الصحفي ربما تزور البيت الأبيض.

ووصف ترامب اختفاء خاشقجي بأنه "موقف جِدُ خطير بالنسبة لنا، وللبيت الأبيض" ، مضيفًا "سنصل إلى حقيقة".

وتؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي اختفى بعد خروجه من القنصلية السعودية في إسطنبول، بينما تؤكد المصادر التركية أنه لم يخرج من مبنى القنصلية بعد دخوله إليه الأسبوع الماضي، لاستخراج بعض الأوراق وأنه ربما قُتل بالداخل، وهو مانفته السعودية.