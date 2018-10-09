نجوم الفن يهنئون أمير كرارة بعيد ميلاده الـ41

حرص عدد كبير من الفنانين، على تهنئة الفنان أمير كرارة، بمناسبة عيد ميلاده الـ41، عبر موقع "إنستجرام".

نشر الفنان عمرو وهبة، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة أثناء مسلسل "كلبش2"، وكتب "كل سنة وانت طيب وناجح يابوسليم".

View this post on Instagram كل سنه وانت طيب وناجح يابو سليم 🎂 A post shared by Amr Wahba (@amrwahba85) on Oct 9, 2018 at 2:19am PDT

وهنأ الفنان خالد سليم، صديقه الفنان أمير كرارة، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بمناسبة عيد ميلاده، قائلا: "كل سنة و انت طيب يا صديقي يا محترم، و ربنا يكرمك و يزيدك نجاح و سنة جديدة كلها ستر و صحة و سعادة انت و كل اسرتك يا ابو سليم".

وحرص المؤلف هاني سرحان، على تهنئة الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده، وكتب: "كل سنة وانت طيب وجدع وناجح وفى ضهرنا كلنا ودايما مكسر الدنيا".

ونشر الفنان وليد عبد العزيز، صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة، عبر موقع "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "كل سنه وانت طيب يا صاحبي".

View this post on Instagram كل سنه وانت طيب يا صاحبي 😘 A post shared by Wael AbdelAziz (@waelabdelazizofficial) on Oct 9, 2018 at 6:37am PDT

وعلقت منة فضالي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بمناسبة عيد ميلاد الفنان أمير كرارة قائلاً: "عيد ميلاد سعيد، وحش الدراما متمنيًا لك كل السعادة والمستقبلية الناجحة كركر".

أما الفنانة الشابة بسنت شوقي، هنأت الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده، عبر حسابها بموقع "إنستجرام، قائلة: "كل سنة وانت زى ما انت جميل وجدع يا أبو سليم".

View this post on Instagram كل سنة وانت زى ما انت جميل وجدع يا ابو سليم 😘 A post shared by Passant (@passantshawky) on Oct 9, 2018 at 8:26am PDT

كما نشرت الفنانة دينا فؤاد، صورة لها برفقة أمير كرارة، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "كل سنة وأنت طيب يا باشا مصر، يا أجدع وأطيب أمير في الدنيا.

وهنأت الفنانة روجينا، الفنان أمير كرارة عبر حسابها بموقع"إنستجرام" بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت روجينا صورة تجمعهما معًا، وعلقت عليها قائلة: "أمير كرارة كل سنة وأنت باشا مصر، كل سنة وأنت الجنرال".

وأضافت: "كل سنين كتير وأنت متربع في قلب جمهورك، كل سنة وأنت طيب ياطيب يا غالي عقبال مليون سنة كلها نجاح وسعادة ورضا من ربنا عليك".