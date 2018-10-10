ترامب يبحث دعوة خطيبة خاشقجي للبيت الأبيض

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قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه يريد معرفة حقيقة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أن "الناس شاهدوه يدخل (إلى القنصلية السعودية) ولم يخرج"، مضيفا أنه يريد دعوة خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض، وفقا لما نقله موقع "راديو سوا" الامر يكي.

وتابع الرئيس الأمريكي أنه تحدث مع السعوديين "على أعلى المستويات" بخصوص هذه القضية، وأنه يعمل مع الأتراك لمعرفة حقيقة اختفاء الصحفي السعودي.

وشوهد خاشقجي للمرة الأخيرة في أكتوبر الجاري وهو يدخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول لاستخراج أوراق ترتبط بزواجه المقبل.

وتقول خطيبته التركية خديجة جنكيز التي كانت في انتظاره بالخارج إنه لم يخرج قط. فيما تؤكد السلطات السعودية انه اختفي بعد مغادرة القنصلية.