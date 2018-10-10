أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار الدكتور أيمن أبو العلا، أن انخفاض معدل التضخم في مصر ليصل إلى 8.55% في شهر سبتمبر الماضي مؤشر جيد للغاية، مضيفا أن التداعيات الخاصة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي بدأت في الانحصار، وهو ما يشير إلى أن الأزمة الاقتصادية بدأت تتلاشى بشكل كبير.

وأضاف «أبو العلا»، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن المعدل السنوي للتضخم بدأ في الانخفاض تدريجيا، وهو ما يؤكد ثبات أسعار السلع في الأسواق إلى حد كبير، كذلك لابد من توجيه الشكر للجهود المبذولة في مواجهة الاحتكار وجشع التجار في الفترة الأخيرة؛ مما انعكس بشكل إيجابي على المواطنين.

وتوقع «أبو العلا» مزيدا من الانخفاض في معدلات التضخم وزيادة في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل حالة من الانتعاش الاقتصادي تعيشها الدولة المصرية في الفترة الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قد ذكر، الأربعاء، أن معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، انخفضت إلى 8.55% في شهر سبتمبر 2018.