عاصي الحلاني يزور شركة «ديزر» الفرنسية

زار الفنان اللبناني عاصي الحلاني اليوم الاربعاء شركة "ديزر" بمقرها في فرنسا، وجاءت زيارته بعد شراء الوليد بن طلال صاحب شركة روتانا أسهم في شركة "ديزر"، وتوقيع اتفاقية تعاون بين روتانا والشركة الفرنسية.

ونشر عاصي الحلاني عبر حسابه بموقع "إنستجرام"صورًا من زيارته إلى شركة "ديزر" وكتب: “من زيارتي لشركة ديزر العالمية في فرنسا بدعوة من إدارتها بعد عقد الشراكة مع روتانا وبحضور عدد من مدرائها.اتمنى لهم كل التوفيق".

وفي سياق آخر، يستعد عاصي الحلاني لطرح أغنية جديدة بالتعاون مع شركة "روتانا"، ومن المقرر ان تطلق قريبا.