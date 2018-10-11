«التحقيقات الاتحادي» يحذر من احتمالات استخدام الإرهابيين لطائرات بدون طيار في الولايات المتحدة

قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، كريستوفر راي، للجنة بمجلس الشيوخ، إن الطائرات بدون طيار تشكل "تهديدًا متصاعدًا بإطراد"، لأن "أنظمة الطائرات بدون طيار" من المحتمل أن تستخدم من قبل إرهابيين أو جماعات إجرامية أو عصابات مخدرات لتنفيذ هجمات في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج"، عن "راي" قوله في شهادة مكتوبة لجلسة عقدت، اليوم الأربعاء، للجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ "في حين أنه لم يتم استخدام طائرات بدون طيار بشكل ناجح من جانب إرهابيين في الولايات المتحدة حتى الآن، إلا أنه يمكن للجماعات الإرهابية بسهولة تصدير تجاربهم في ساحة المعركة، واستخدام طائرات بدون طيار تحمل أسلحة خارج منطقة الصراع".

وأضاف: "يرى مكتب التحقيقات الاتحادي، أنه نظرًا لتوفرها بشكل فردي، وعدم وجود شرط التحقق من الهوية عند الشراء، فضلاً عن سهولة الاستخدام، فإن الطائرات بدون طيار يمكن استخدامها في تسهيل شن هجوم في الولايات المتحدة ضد هدف سهل غير مؤمن، مثل تجمع جماهيري".