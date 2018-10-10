هولندي يعلن مشاركته في انتخابات رئاسة المفوضية الأوروبية لعام 2019

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أعلن النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، اليوم الأربعاء أنه سيشارك في الانتخابات الأوروبية لرئاسة المفوضية للعام المقبل عن الحزب الاشتراكي.

وبموجب نظام المرشحين البارزين، يختار كل من الأحزاب الأوروبية مرشحه المفضل لمنصب رئيس المفوضية، وهو دور يشغله الآن جان-كلود يونكر.

ولدى مرشح الحزب الأقوى فرصة جيدة ليتم اختياره، رغم أن الدول الأعضاء بالتكتل يجب أن توافق على المرشح النهائي.

يواجه تيمرمانس وهو هولندي، حتى الآن زميله ماروس سيفكوفيتش وهو دبلوماسي سلوفاكي ونائب رئيس المفوضية لشؤون الطاقة. ويغلق باب الترشيحات في 18 أكتوبر، ومن المقرر أن يختار الاشتراكيون مرشحهم الرئيسي في ديسمبر.

يشارك المشرع الأوروبي مانفريد فيبر ورئيس الوزراء الفنلندي السابق أليكسندر ستوب في الانتخابات بصفتهم المرشحين الرئيسيين لحزب الشعب الأوروبي يمين الوسط، وهو حاليا أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي.