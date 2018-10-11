السلطات في إقليم صيني تشن حملة ضد المنتجات الحلال

أطلقت السلطات في إقليم شينجيانج غربي الصين، حملة ضد المنتجات الحلال، وزعمت أنها تؤدي إلى إذكاء التطرف.

وانتقدت صحيفة "جلوبال تايمز" الناطقة باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، وضع ملصقات على منتجات مثل الألبان ومعجون الأسنان، وغيرها توضح، أنها "حلال"، ونقلت عن "خبراء" القول إن: "الميل العام للمنتجات الحلال يطمس الحدود بين الدين والحياة العلمانية، ومن ثم يكون من السهل السقوط في مستنقع التطرف الديني".

تجدر الإشارة، إلى أن الحكومة الصينية تعمل على التضييق على الحريات الدينية، والشخصية في شينجيانج، حيث يعيش نحو عشرة ملايين من الويغور، وهي أقلية مسلمة تتحدث التركية.