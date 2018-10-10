رئيس قبرص: القمة القبرصية اليونانية المصرية ثمرة اجتهاد كبيرة للتعاون بيننا

أعرب الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني، ، أليكسيس تسيبراس، للمرة السادسة، مؤكدًا عمق التعاون والعلاقات بين الدول الثلاث.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني، اليوم الأربعاء، إن «جزيرة كريت تمثل رابطًا بين قبرص واليونان ومصر، كما أنها تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الحضارات».

وأضاف أن «اللقاء الثلاثي جاء ليكون ثمرة اجتهاد كبيرة للتعاون والعلاقات الثلاثية بين قبرص واليونان ومصر، ويعتبر بمثابة إضافة قوية للروابط المشتركة بيننا، خاصة في المجالين الحضاري والثقافي».

وأوضح أن هناك إصرارا من قبل الدول الثلاث على تحقيق النجاح في مجالات التعاون، وخاصة في مجالات الاستثمار والمعلومات، مشيرًا إلى تحقيق خطوات هامة في هذين المجالين.

ولفت إلى توقيع مذكرات بين الدول الثلاث، تعكس الإرادة التي تستهدف تعزيز الروابط بينها في مختلف المجالات.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، إلى جزيرة كريت اليونانية؛ للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، في جولتها السادسة.