محرك البحث «إيكوسيا» يعرض شراء غابة معرضة للإزالة في ألمانيا

عرض محرك البحث على الإنترنت الألماني «إيكوسيا»، الذي يتبرع بأغلب أرباحه لمشروعات المحافظة على البيئة، شراء منطقة غابات تواجه خطر الإزالة لتنفيذ مشروع منجم فحم.

وأرسلت شركة «إيكوسيا» فاكسًا، يعرض مليون يورو (1.15 مليون دولار) لشراء المساحة المتبقية من غابة «هامباخ» وقدرها 200 هكتار من شركة «آر.دبليو.إي» الألمانية للطاقة والتي تمتلك هذه الأرض.

وبحسب الفاكس، فإن العرض الذي تم إرساله إلى «رولف مارتن شميتس» رئيس «آر.دبليو.إي» صالح حتى 31 أكتوبر الجاري.

يذكر أن شركة «آر.دبليو.إي» تعتزم إزالة نصف مساحة الغابة المتبقية؛ لاستخراج الفحم وهي الخطة التي تواجه اعتراضات قوية، وأمرت إحدى المحاكم الإدارية في مدينة «مونيستر» الألمانية، الجمعة الماضي، بوقف الإزالة لمراجعة الشكوى التي قدمها الاتحاد الألماني للبيئة وحماية الطبيعة، بشأن وجود أنواع من الخفافيش في هذه المنطقة وتخضع للحماية.