مقتل مدرسين اثنين في هجوم مسلح على مدرسة بشرق كينيا

أعلنت الشرطة الكينية مقتل مدرسين اثنين اليوم الأربعاء، بعدما ألقى مسلحون يشتبه في انتمائهم لحركة الشباب عبوة ناسفة على مدرسة ثانوية للبنين في مقاطعة مانديرا بشرق كينيا بالقرب من الحدود الصومالية.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، أن المدرسين لقيا حتفهما بفعل النيران التي نجمت عن الانفجار فيما حاولت قوات الأمن المسئولة عن تأمين المدرسة اللحاق بالجناة إلا أنهم تمكنوا من الفرار.

يُذكر أن حركة الشباب تشن من حين إلى آخر هجمات على منشآت حكومية وفنادق ومطاعم في الصومال وكينيا إلى جانب استهداف شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية فضلا عن استهداف قوات بعثة الاتحاد الإفريقي.