«داعش» يهاجم القوات الحكومية السورية و«قسد» شرق دير الزور

شن مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، اليوم الأربعاء، هجومًا على القوات السورية الحكومية، وقوات سورية الديمقراطية (قسد) في محافظة دير الزور شرق سوريا، مستغلين سوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "شن تنظيم داعش هجوماً على مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة المجاودة بريف دير الزور الشرقي، وقتلوا 4 عناصر وتدمير سيارتين مستغلين العاصفة الغبارية التي تجتاح المنطقة".

وأضاف المصدر، أن مسلحي داعش شنوا أيضًا هجومًا على قوات قسد، وقتلوا ثلاثة منهم، ودمروا موقعين لهم على أطراف بلدة هجين في ريف دير الزور الشرقي، وأن مسلحين من قسد انسحبوا من نقاط أخرى بعد قصف تنظيم داعش لهم".