الخارجية الروسية: تمويل «جبهة النصرة» يخضع للعقوبات طبقا لقرارات مجلس الأمن

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن تحويل الأموال لـ"جبهة النصرة" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا)، في أي شكل من الأشكال، ينتهك قرارات مجلس الأمن، ويخضع للعقوبات التي تشمل كل المتورطين في التمويل.

وقالت «زاخاروفا» في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إنه تم إدراج "جبهة النصرة" في قائمة مجلس الأمن للعقوبات على الإرهاب، وتحويل الأموال إليها في أي شكل يعتبر انتهاكًا مباشرًا لقرارات مجلس الأمن، الشيء الذي ذكَرت به موسكو شركاءها الدوليين أكثر من مرة. من يقوم بتمويل الإرهابيين يخضع للإدراج في قائمة العقوبات".

وعلقت «زاخاروفا»، على تقارير ظهرت في وسائل الإعلام الغربية، تفيد بأنه في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية في شمال البلاد تقوم جميع الشحنات المستوردة من الخارج بدفع رسوم تدخل إلى خزينة الإرهابيين، ويدور الحديث عن منفذ باب الهوا الحدودي.

وأشارت، إلى أنه يجب "علينا أن نعرف بشكل كامل من يقوم بالإمدادات إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية التي يسيطر عليها المسلحون، لأنه لا توجد آية بيانات لدى المجتمع الدولي عن ذلك". مؤكدة أن الحديث يدور عن تقارير وسائل الإعلام، التي يجب أن تؤكدها الحقائق ويعلق عليها مسؤولون".