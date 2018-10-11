مصدر أمني عراقي: مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في انفجارين وسط تكريت

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، بمقتل مدني وإصابة سبعة أشخاص آخرين في انفجارين متعاقبين وسط مدينة تكريت 170 كيلومترا شمال بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي من شرطة المحافظة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "مدنيًا واحدًا قتل وأصيب سبعة أشخاص آخرون، بينهم آمر أمرية أفواج شرطة طوارئ صلاح الدين العميد سعد السامرائي، إثر انفجارين متعاقبين، أحدهما بعبوة ناسفة والآخر بسيارة مفخخة في شارع الأطباء وسط مدينة تكريت".

وأضاف المصدر، أن "أضرارًا لحقت بالمنازل المجاورة، والعديد من المحال التجارية والسيارات".