زامبيا تفلت من كمين غينيا بيساو بتصفيات كأس أمم إفريقيا

حقق منتخب زامبيا انتصاره الأول في المجموعة الحادية عشر بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون صيف العام المقبل، وذلك عقب فوزه الصعب 2 / 1 على ضيفه منتخب غينيا بيساو اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة للمجموعة.

وارتفع رصيد المنتخب الزامبي إلى أربع نقاط في المركز الثالث، متأخرا بفارق الأهداف خلف منتخبي موزمبيق (المتصدر) وغينيا بيساو، صاحب المركز الثاني، المتساويين معه في نفس الرصيد.

وبادر ستوبيلا سونزو بالتسجيل لزامبيا في الدقيقة 17، قبل أن يضيف زميله جوستن شونجا الهدف الثاني في الدقيقة 52، فيما أحرز فريدريك ميندي هدف غينيا بيساو الوحيد في الدقيقة 81.